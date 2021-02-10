Відома модель Тетяна Брик, переможниця "Супер Топ-модель по-українськи", показала, що вдалося вивчити
На фото Тетяна позувала в чорному топі і шортиках. Зірка висіла догори ногами на пілоні, взявшись руками за ноги. Волосся красуня вирішила зібрати в хвіст, щоб не заважали тренуванні. Кадр вийшов досить провокаційним і захоплюючим, адже Брик виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вивчили новий елемент. До речі, дуже легко виявляється робиться", - написала зірка під фото.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
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"Таня, ти молодець, у тебе все вийде", "яка ти розумниця", "Супер-результат", "вогонь", "починати було складно, але потім втягуєшся", "Вау, дуже класно виглядаєш", "Богиня", "надихаєш"," "це не після полотен ти зважилася", "неймовірно складно навіть виглядай. Ти виглядаєш бездоганно. Я б не подумала".
Ми писали, що модель Таня Брик показала свій настрій.
На фото зірка позує в сукні з відкритими плечима і без білизни. На животику у красуні тканина була прозорою, а образ Таня доповнила великою прикрасою на шиї
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