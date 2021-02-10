Відома українська співачка Тіна Кароль зачарувала ефектними позами на підлозі

Чарівна Тіна Кароль давно завоювала серця шанувальників своїм незвичайним голосом і неповторною зовнішністю. Але, щоб тримати себе в потрібній формі, зірка у своєму Instagram Stories показала кілька ефектних рухів, розминаючись перед заняттям, пише Politeka.net.

На короткому відео Тіна Кароль постала в спортивному одязі. Ймовірно, співачка вирішила трохи розім'ятися перед заняттям в залі і продемонструвала кілька поз для розтяжки і розминки м'язів. При цьому виглядало це дуже ефектно, оскільки Тіна вигнула спинку, немов кішечка, а потім повільно повертала голову то в одну, то в іншу сторону.

На відео Тіна Кароль постала без косметики. Своє волосся вона зав'язала в досить тугий пучок на потилиці, щоб вони не заважали заняттям. Але від співачки все одно виходило неймовірне чарівність завдяки чарівній посмішці, від якої божеволіють її віддані шанувальники.

Тіна Кароль, уклавши тіло на підлогу і спершись на руки, спочатку прогнулася в спинці, розтягуючи її. Від цього руху маєчка на її грудях сильно натягнулася, підкресливши пружні форми в глибокому декольте і звабливу улоговинку між її "принадами". Але це нітрохи не збентежило саму співачку, яка в цей час розповідала про зйомки нового кліпу.

"А ми запрошуємо вас на зйомки нашого кліпу на пісню "Шкандаль", - сказала співачка.

Після розтяжок на підлозі Тіна Кароль підняла свою "п'яту точку" вище і, продовжуючи стояти на руках, нахилила голову вниз, поки молодий чоловік, що сидів біля неї, розповідав про майбутні зйомки і про те, якою шанувальники зможуть побачити її в новому кліпі.

"Тіна буде в образі марнославною, маніпулятивною... В образі себе!",- сказав він.

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