Співачка Настя Каменських зняла на відео свого чоловіка Потапа в ліжку і показала в мережі

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в сторіс свого мікроблогу в Instagram.

Видно, що Потап лежить в потілі, загорнувшись ковдрою з головою.

"Льошенька, ти сховався від собачки?"- запитує Настя.

"Вона мене облизує. А так нічого лизати", - пояснив їй те, що відбувається чоловік.

"Вона маніяк, звичайно, поцілунковий", - погодилася Каменських.

При цьому собачка Насті на прізвисько Мімі підійшла до голови Потапа і почала її облизувати. З чим репер, схоже змирився, він закрив очі і не став чинити опір.

Нагадаємо, наприкінці літа 202 року собачка Каменських стала мамою, Мімі привела щенят.

Відзначимо, Мімі часто з'являється в мініблозі Каменських, собачка породи Бішон фрізе має вже досить пристойний досвід роботи на камеру. Більш того, вона навіть знялася в кліпі NК на пісню "A huevo". При цьому, за словами артистки, на знімальному майданчику Мімі поводилася як справжній професіонал.

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