Співачка Настя Каменських зняла на відео свого чоловіка Потапа в ліжку і показала в мережі
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в сторіс свого мікроблогу в Instagram.
Видно, що Потап лежить в потілі, загорнувшись ковдрою з головою.
"Льошенька, ти сховався від собачки?"- запитує Настя.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Мішель Андраде застали в ліжку з Позитивом, ховалися недовго: "Потап і Настя раніше теж так…"
Данилко потрапив у незручну ситуацію з Каменських на шоу "Маска", відео конфузу: "Ти мене…"
Зірка 1+1 Соломія Вітвіцька приголомшила сумною звісткою про чоловіка: "О, Боже, як шкода"
Ротару ледь стримала сльози за лаштунками "Вечірнього Кварталу" , що сталося: "Дуже важко..."
"Вона мене облизує. А так нічого лизати", - пояснив їй те, що відбувається чоловік.
"Вона маніяк, звичайно, поцілунковий", - погодилася Каменських.
При цьому собачка Насті на прізвисько Мімі підійшла до голови Потапа і почала її облизувати. З чим репер, схоже змирився, він закрив очі і не став чинити опір.
Нагадаємо, наприкінці літа 202 року собачка Каменських стала мамою, Мімі привела щенят.
Відзначимо, Мімі часто з'являється в мініблозі Каменських, собачка породи Бішон фрізе має вже досить пристойний досвід роботи на камеру. Більш того, вона навіть знялася в кліпі NК на пісню "A huevo". При цьому, за словами артистки, на знімальному майданчику Мімі поводилася як справжній професіонал.
Нагадаємо, Каменських в толстовці і без макіяжу показала, з ким проводить вечір, Потап виявився не при справах: "у компанії..."
Як повідомляла Politeka, роззадорений Потап показав, чим балує Каменських на вихідних: «Ой, що буде…»
Також Politeka писала, що заплакана Каменських після трагічної втрати не стримала емоцій: "Повернись..."