Відома українська актриса і модель Ольга Куриленко, дівчина Джеймса Бонда, постала в яскравому образі

Зірку іноді можна просто не впізнати, пише Politeka.net. Кожен образ артистки вражає і нею неможливо намилуватися.

Цього разу красуня постала в стилі фатальної брюнетки. Актриса зробила макіяж з акцентом на очі. Чорні тіні і олівець зробили погляд Ольги якимось хижим. Темна помада на губах також приковувала до себе погляд.

Пишна чолка лягла хвилею, прикривши одне око знаменитості.

Куриленко була в чорному гольфі, що обтягнув її пишні груди. Кілька ґудзик стали акцентом наряду.

Зверху "дівчина Бонда" накинула світлий жакет.

Шовкова спідниця відмінно сиділа на моделі, а її товстий поясок виділив тонку талію.

За півгодини пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Класна", "красуня", " 🔥 🔥 це для фільму? Як же я люблю тебе в чарівному місті!", "Культ особистості і твоя краса🌷 💕 👑", " гаразд, як стати актрисою як Оля...", "Одяглася так, щоб хвилювати, крихітко ❤️❤️❤️", " Вау, це навіть не схоже на тебе 👀", " Ой, хто це? Дай придивлюся🙃 Олько, це ти!!! Спекотна👏", " - написали користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко з небагатої сім'ї. Одного разу вона з матір'ю відпочивала в Москві, де обидві випадково натрапили на жінку-скаута міжнародного модельного агентства.

В результаті життя Ольги докорінно змінилося. Вона стала будувати кар'єру в модельному бізнесі, а потім стала актрисою.

Нагадаємо, українська дівчина Бонда в ефектному міні без ліфа заманила до себе в авто: "з кожним роком все спекотніше"

Як повідомляла Politeka, українська дівчина Бонда Куриленко сп'янила бездоганною красою: "П'ятниця-розпусниця"

Також Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко влаштувала ефектну зйомку на шкіряному дивані: "ти зможеш мене врятувати?"