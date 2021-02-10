Екс-вокалістка групи "ВІА Гра" Надія Мейхер захопила чуттєвим знімком

Чарівна Надія Мейхер завойовує любов шанувальників за допомогою свого таланту, харизми і привабливої зовнішності. У своєму Instagram Stories співачка постала в шикарному жіночному образі, пише Politeka.net.

На фото, яке показала Надія Мейхер, вона позує в оригінальній сукні з темно-червоного оксамиту з великим розрізом і помітним викотом на грудях. Весь образ зірки був з легким відтінком ретро-стилю, в якому читалася невловна елегантність, стиль і жіночність.

Надя Мейхер позувала стоячи, уклавши одну руку на круте апетитне стегно, а другу піднесла до обличчя, демонструючи манікюр в тон наряду. Від співачки віяло неймовірною чуттєвістю, пристрастю і витонченістю, що підкреслювалося виразом обличчя і позою Мейхер.

Ймовірно, знімок став частиною фотосесії співачки в оксамитовій сукні, до якої вона дуже вдало підібрала акуратні туфельки на високих підборах з закритим передком, але відкритим пальчиком. Тонка шлейка на туфлях вигідно підкреслила витонченість щиколоток і стрункі ніжки.

Чуттєва Надія Мейхер позувала біля старовинної швейної машинки, на тумбі якої стояла оригінальна композиція з рослин.

Нагадаємо, що Надія Мейхер дуже ретельно продумує свої образи, в яких вона постає перед публікою. Нещодавно вона оновила свою сторінку в Instagram красивим знімком в довгій вечірній сукні з дуже незвичайними рукавами. Співачка позувала, сидячи на великому комоді і закинувши стрункі ніжки одна на іншу. Їх красивий витончений вигин підкреслили чорні босоніжки на високих підборах.

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