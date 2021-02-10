Надя Дорофєєва з кошиком з супермаркету здивувала фанатів

Популярна серед підлітків українська співачка Надя Дорофєєва обожнює своїх шанувальників. Всі фото в своєму Instagram знаменитість продумує і розміщує тільки самі "топові". Однак цього разу дівчина здивувала шанувальників, передає Politeka.net, в кадрі дівчина з'явилася з кошиком з супермаркету.

Як виявилося, дівчина зовсім не зібралася за покупками, а навпаки запропонувала пару лайфхаків від українського державного банку, в рекламі якого була помічена недавно.

Надя знялася в рекламі юніорської карти "Ощадбанку" і тепер розповіла про це. За її словами, онлайн-покупки, це те, чим вона може похвалитися, а походи в супермаркет, привілей Володимира.

Для фото Надя одягла помаранчеве міні платтячко, яке демонструє витончену фігурку і розписане татухами тіло знаменитої співачки.

Шанувальники, серед яких більшою мірою підлітки, рідко роблять покупки в Інтернеті, а ось помилуватися Надею, тут їх, як то кажуть, хлібом не годуй…

"Тату виглядають бомбічно нереально!", "Крутий образ🔥", "Боже, як можна бути такою красивою😍 🔥", "Боже мій 😍 Найкраща 🔥 ❤Моя намистинка❤️".

Однак багато хто погодився, що знати парочку лайфхаків – корисно, адже шахраї так і чекають, як би обвести навколо пальця довірливих інтрент-користувачів.

"Через корони Онлайн шопінг це те що мене врятувало😂 🤪", "Онлайн-покупки це по нашому😂❤️", "Навчити шопиться в супермаркетах? 😂 😂 ", "Ахахахах цікаво що за лайфхаки😂", "Так, краще ці лайфхаки знати, а то шахраїв зараз дуже багато😱".

Нагадавши, томна Надя Дорофєєва блиснула сідницями, ефектно вигнувшись на ліжку: "як Дантес тільки сидить?".

Раніше Politelka повідомляла, що біда несподівано увірвалася в сім'ю Дорофєєвої і Дантеса, що сталося: "я так плакала!".

Також Politelka писала, що скуйовджена Надя Дорофєєва змусила серця битися частіше, відчинивши блузу.