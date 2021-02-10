Надя Дорофеева с корзинкой из супермаркета удивила фанатов

Популярная среди подростков украинская певица Надя Дорофеева обожает своих поклонников. Все фото в своем Instagram знаменитость продумывает и размещает только самые "топовые". Однако в этот раз девушка удивила поклонников, передает Politeka.net, в кадре девушка появилась с корзинкой из супермаркета.

Как оказалось, девушка вовсе не собралась за покупками, а наоборот предложила пару лайфхаков от украинского государственного банка, в рекламе которого была замечена недавно.

Надя снялась в рекламе юниорской карты "Ощадбанка" и теперь рассказала об этом. По ее словам, онлайн-покупки, это то, чем она может похвастаться, а походы в супермаркет, привилегия Владимира.

Для фото Надя надела оранжевое мини платьице, которое демонстрирует изящную фигурку и расписанное тело Дорофеевой разнообразными тату.

Поклонники, среди которых в большей степени подростки, редко делают покупки в интернете, а вот полюбоваться Надей, тут их, как говориться, хлебом не корми…

"Тату выглядят бомбически нереально!", "Крутой образ🔥", "Боже, как можно быть такой красивой 😍🔥", "Боже мой 😍 Лучшая 🔥❤️ Моя бусинка ❤️".

Однако многие согласились, что знать парочку лайфхаков – полезно, ведь мошенники так и ждут, как бы обвести вокруг пальца доверчивых интрент-пользователей.

"Из за короны Онлайн шопинг это то что меня спасло 😂🤪", "Онлайн-покупки это по нашему😂❤️", "Научить шопится в супермаркетах? 😂😂", "Ахахахах интересно что за лайфхаки😂", "Да, лучше эти лайфхаки знать, а то мошенников сейчас полным полно😱".

Напомним, томная Надя Дорофеева сверкнула ягодицами, эффектно выгнувшись на кровати: "Как Дантес только сидит?".

Ранее Politelka сообщала, что беда неожиданно ворвалась в семью Дорофеевой и Дантеса, что произошло: "Я так плакала!".

Также Politelka писала, что взъерошенная Надя Дорофеева заставила сердца биться чаще, распахнув блузу.