Відома актриса і співачка, зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук здивувала незвичним образом на вулиці
Артистка позувала біля хвої, підкоривши зовнішністю, передає Politeka.net. Зірка часто ділиться знімками, в яких вражає стилем.
Цей раз не став винятком. Брюнетка постала на вулиці. Вона розпустила волосся і подивилася в камеру. Очі зірки були підкреслені чорною підводкою, а пухкі губи привертали увагу своєю яскравістю - нанесеною на них червоною помадою.
Красуня посміхалася, підкорюючи своєю шикарною зовнішністю.
Красуня сховала тіло під смугастим шарфом, на який лягли чорні локони.
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У підписі Марта поставила три смайлика: "🧚🏾♀️".
За 40 хвилин пост зібрав майже 200 лайків і багато коментарів, в основному у вигляді смайликів.
"Яка ❤️", "не впізнав - багатою станеш", " Хто це тут за красуня🙌", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що 34-річна Марта Адамчук виросла в родині водія та завуча школи в смт Кельменці (Чернівецька обл.).
Володіючи неймовірним голосом, красуня закінчила Київський університет культури і мистецтв зі ступенем магістра естрадного вокалу.
Далі послідували участі в різних шоу. Зараз зірка знімається в "Жіночому кварталі" і заробила велику популярність серед глядачів.
На сторінку брюнетки вже підписані 47,4 тисячі користувачів мережі, а зірка регулярно балує їх новими постами про роботу і свій побут.
Нагадаємо, що Марта Адамчук з "Квартал 95" зачарувала поглядом у шикарній сукні.
Як повідомляла Politeka, Марта Адамчук підшукала собі нову "роботу" і ошелешила одкровеннями.
Також Politeka писала, що артистка Марта Адамчук з "Квартал 95" перетворилася з пекучої брюнетки в ляльку-блондинку.