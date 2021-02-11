Відома актриса і співачка, зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук здивувала незвичним образом на вулиці

Артистка позувала біля хвої, підкоривши зовнішністю, передає Politeka.net. Зірка часто ділиться знімками, в яких вражає стилем.

Цей раз не став винятком. Брюнетка постала на вулиці. Вона розпустила волосся і подивилася в камеру. Очі зірки були підкреслені чорною підводкою, а пухкі губи привертали увагу своєю яскравістю - нанесеною на них червоною помадою.

Красуня посміхалася, підкорюючи своєю шикарною зовнішністю.

Красуня сховала тіло під смугастим шарфом, на який лягли чорні локони.

У підписі Марта поставила три смайлика: "🧚🏾‍♀️".

За 40 хвилин пост зібрав майже 200 лайків і багато коментарів, в основному у вигляді смайликів.

"Яка ❤️", "не впізнав - багатою станеш", " Хто це тут за красуня🙌", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 34-річна Марта Адамчук виросла в родині водія та завуча школи в смт Кельменці (Чернівецька обл.).

Володіючи неймовірним голосом, красуня закінчила Київський університет культури і мистецтв зі ступенем магістра естрадного вокалу.

Далі послідували участі в різних шоу. Зараз зірка знімається в "Жіночому кварталі" і заробила велику популярність серед глядачів.

На сторінку брюнетки вже підписані 47,4 тисячі користувачів мережі, а зірка регулярно балує їх новими постами про роботу і свій побут.

Нагадаємо, що Марта Адамчук з "Квартал 95" зачарувала поглядом у шикарній сукні.

Як повідомляла Politeka, Марта Адамчук підшукала собі нову "роботу" і ошелешила одкровеннями.

Також Politeka писала, що артистка Марта Адамчук з "Квартал 95" перетворилася з пекучої брюнетки в ляльку-блондинку.