Популярна українська виконавиця Надя Дорофєєва відповіла на хвилюючі питання

Артистка попри щільний графік, встигає вести сторінку в Instagram і спілкуватися зі своїми шанувальниками, пише Politeka.net.

Цього разу красуня відповіла на запитання шанувальників у сторіс.

Свої відповіді Надя доповнювала красивими знімками. Так, співачка постала в довгому светрі, приклавши рожеву туфельку до вуха. Примітно, що красуня була без штанів.

З таким фото зірка відповіла, коли фанатам чекати її новий альбом. За словами Наді, це трапиться, як тільки її кліп на відносно нову пісню набере 100 мільйонів переглядів.

Також артистка розповіла, що планує відзначити День закоханих - 14 лютого - в Одесі, де виступатиме.

Дорофєєва також розповіла, що буде, якщо чоловік, артист Володимир Дантес, підстрижеться: "Розлучення", - написала вона жирним шрифтом.

Дізнатися, скільки зібрали лайків і коментарів відповіді і фото зірки неможливо, адже в сторіс немає такої можливості.

Відзначимо, Надя Дорофєєва неодноразово говорила, що любить зачіску свого чоловіка, тому завжди відмовляє його від короткої стрижки. Крім того, зірка зізналася, що іноді стоїть "над душею" перукаря, щоб той не відрізав зайвих сантиметрів її коханому.

Взагалі пара намагається знаходити взаєморозуміння. Були сварки і на грунті грошей, коли подружжя рахувало "копійки", але, слава богу, конфлікти завжди вирішувалися без проблем.

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