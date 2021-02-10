Українська співачка Ірина Федишин здалася на пляжі в яскравому купальнику

Як пише Politeka.net, яскрава і життєрадісна Ірина Федишин зараз знаходиться в жаркій Домініканській Республіці разом з сім'єю, де розважається на пляжі і насолоджується відпочинком. Нещодавно вона поповнила свою сторінку в Instagram кадрами ще однієї пляжної фотосесії.

На знімках співачка підкорює не тільки чарівною сонячною посмішкою і красивими пейзажами. Зірка позує у всіляких позах, ваблячи фанатів засмаглими ніжками, пружними формами і стрункою фігуркою.

На першому фото Ірина Федишин встала на коліна на тлі блакитної морської гладі, злегка нахилившись вперед. Зірка зняла окуляри і рожевий капелюх, ефектно закинула своє біляве волосся на одну сторону і посміхнулася в камеру.

На другому знімку співачка присіла на пальму, щосхилилася над пляжем. Зірка позувала впівоберта, хвалячись бронзовою засмагою на бездоганних довгих ніжках і красивим волоссям, які розсипалися по її плечах, немов у русалки.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Третій знімок показує бездоганний силует Ірини Федишин в повний зріст. Співачка в своєму оригінальному рожевому купальнику асиметричного крою і високих чорних трусиках у великий білий горох стоїть на пляжі і посміхається. Яскравий образ доповнюють соковитий рожевий капелюх з великими полями і напівпрозорі окуляри. Зірка позує на тлі бірюзових хвиль і безкрайнього блакитного неба.

"Ну дуууже красиві!", "Краща ви моя красуня", "Фігура - вогонь, красиві фото, неймовірна красуня", "Саме літа нам зараз так не вистачає", "Дуже красива, а фігура просто бомба", - написали шанувальники співачки в своїх коментарях.

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