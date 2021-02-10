Украинская певица Ирина Федишин показалась на пляже в ярком купальнике

Как пишет Politeka.net, яркая и жизнерадостная Ирина Федишин сейчас находится в жаркой Доминиканской республике вместе с семьей, где развлекается на пляже и наслаждается отдыхом. Недавно она пополнила свою страницу в Instagram кадрами еще одной пляжной фотосессии.

На снимках певица покоряет не только очаровательной солнечной улыбкой и красивыми пейзажами. Звезда позирует во всевозможных позах, маня фанатов загорелыми ножками, упругими формами и стройной фигуркой.

На первом фото Ирина Федишин встала на колени на фоне лазурной морской глади, слегка наклонившись вперед. Звезда сняла очки и розовую шляпу, эффектно запрокинула свои белокурые волосы на одну сторону и улыбнулась в камеру.

На втором снимке певица присела на склонившуюся над пляжем пальму: звезда позировала вполоборота, хвастаясь бронзовым загаром на безупречных длинных ножках и красивыми волосами, которые рассыпались по ее плечам, словно у русалки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Третий снимок показывает безупречный силуэт Ирины Федишин в полный рост. Певица в своем оригинальном розовом купальнике ассиметричного кроя и высоких черных трусиках в крупный белый горох стоит на пляже и улыбается. Яркий образ дополняют сочная розовая шляпа с большими полями и полупрозрачные очки. Звезда позирует на фоне бьющихся о берег бирюзовых волн и бескрайнего голубого неба.

"Ну ооочень красивые!", "Лучшая вы моя красавица", "Фигура - огонь, красивые фото, невероятная красавица", "Именно лета нам сейчас так не хватает", "Очень красивая, а фигура просто бомба",- написали поклонники певицы в своих комментариях.

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