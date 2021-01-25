ЧП произошло с известной украинской певицей на сцене во время выступления

Ирина Федишин рассказала обо всем на собственной странице в "Инстарам" и показала кадры, передает Рoliteka.net.

Во время одного из концеров певица упала в неудобную обувь на высоких каблуках.

"Теперь я могу посмеяться вместе с вами, а тогда было не очень смешно. На сцене я падала только один раз, и это было во время шоу «Ты только мой». Что-то пошло не так ... то есть каблуки были немножечко высоковаты ... главное в такой ситуации - не паниковать», - отметила артистка.

Федишин признался, что до сих пор поглядывает на те туфли со страхом.

"Конкретно на эту обувь я и теперь смотрю со страхом, хотя таких высоких каблуков у меня много. Но именно эти меня пугают. Видимо психосоматика срабатывает», - добавила певица.

Пользователи Сети поддерживают певицу и восхищаются ее реакцией.

"Вы Невероятная!!! Настоящая», «Желаю, чтобы такого больше не повторялось❤️, и Вы молодец - не каждая звезда может сама поделиться таким видео», «Ирочка, мне очень жаль , что такое случилось... но хорошо, что вы не растерялись в этот момент и что с вами все в порядке», «Это так страшно», «Бідняжка,желаю никогда больше не попадать в такую ситуацию», «А главное видно что не под фонограмму поете», - пишут в комментариях.

Напомним, Федишин придумала наказание гастролерам в РФ: "Так не должно быть".

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