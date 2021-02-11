Українська співачка Оля Полякова засвітилася в компанії співака DZIDZIO (Михайло Хома)
DZIDZIO на своїй сторінці в Instagram похвалився спільним кадром із задоволеною Олею Поляковою, яка в компанії співака просто розцвіла від позитивних емоцій, пише Politeka.net.
На селфі-знімку, який показав Михайло Хома, він позує із задоволеною посмішкою на обличчі, знімаючи себе і свою веселу компанію крупним планом. Поруч з ним із задоволеною посмішкою на обличчі позує і саунд-продюсер Julik, а позаду всіх розташувалася неповторна Оля Полякова, яка захотіла урізноманітнити знімок соковитою позою.
Оля Полякова закинула своє волосся на одну сторону і притримувала їх однією рукою. Співачка була без макіяжу і вражала ідеальною шкірою і неймовірним блиском в очах. Мабуть, поруч з DZIDZIO вона отримала неймовірний заряд емоцій, які тепер били через край.
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Судячи зі слів, які Михайло Хома написав до своєї публікації, він разом з чарівною "Королевою ночі" записав щось новеньке для своїх шанувальників. Що саме, - співак поки тримає в секреті, але стверджує, що цей проект дуже хороший.
"Записали щось дуже хороше", - лаконічно анонсував DZIDZIO в підписі до фотографії.
Така новина моментально розбурхала шанувальників обох зірок, оскільки вони вже давно чекають від них спільного дуету.
"Кльова фотка", "Дзідзьо крутий", "Файнооо"," Ух ти, що ж це, що ж це", "Нарешті!", "Ви круті", "Чекати", "Клас", "Нас чекає нарешті дует?",- почали цікавитися шанувальники у своїх коментарях.
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