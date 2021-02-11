Украинская певица Оля Полякова показалась в компании певца DZIDZIO (Михаил Хома)

DZIDZIO на своей странице в Instagram похвастался совместным кадром с довольной Олей Поляковой, которая в компании певца просто расцвела от позитивных эмоций, пишет Politeka.net.

На селфи-снимке, который показал Михаил Хома, он позирует с довольной улыбкой на лице, снимая себя и свою веселую компанию крупным планом. Рядом с ним с довольной улыбкой на лице позирует и саунд-продюсер Julik, а позади всех расположилась неподражаемая Оля Полякова, которая захотела разнообразить снимок сочной позой.

Оля Полякова закинула свои волосы на одну сторону и придерживала их одной рукой. Певица была без макияжа и поражала идеальной кожей и невероятным блеском в глазах. Видимо, рядом с DZIDZIO она получила невероятный заряд эмоций, которые теперь били через край.

Судя по словам, которые Михаил Хома написал к своей публикации, он вместе с очаровательной "Королевой ночи" записал что-то новенькое для своих поклонников. Что именно,- певец пока держит в секрете, но утверждает, что этот проект очень хороший.

"Записали что-то очень хорошее",- лаконично анонсировал DZIDZIO в подписи к фотографии.

Такая новость моментально взбудоражила поклонников обоих звезд, поскольку они уже давно ждут от них совместного дуэта.

"Клевая фотка", "Дзидзьо крутой", "Файнооо", "Ух ты, что же это, что же это", "Наконец!", "Вы крутые", "Ждем", "Класс", "Нас ждет наконец-то дуэт?",- начали интересоваться поклонники в своих комментариях.

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