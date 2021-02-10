Обранець "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт здивував несподіваними кадрами на відпочинку
Олександр Еллерт продовжує радувати передплатників яскравими знімками з сонячної Домініканської Республіки, де відпочиває з Ксенією Мішиною. Але цього разу він вирішив додати на свою сторінку в Instagram трохи екстриму і гумору, пише Politeka.net.
Обранець "Холостячки" поділився незвичайним кадром, де він зображений в одних шортах. Але локацією для знімка став не залитий сонцем пляж або тепла океанська вода, а пальма, яка привернула увагу Олександра.
На знімку Еллерт зображений високо на тропічному дереві, яке він підкорив із завидним професіоналізмом. Коханий Ксенії Мішиної залишив її насолоджуватися відпочинком на самоті, а сам заліз на високу пальму, нагадуючи своїм виглядом відомих персонажів з джунглів Тарзана і Мауглі.
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Олександр Еллерт висів на пальмі, міцно обхопивши її руками і упершись у стовбур босими ногами. Мабуть, на пальмі його привабили не кокоси, так як він направив свій погляд у відкрите море, вивчаючи безкрайній горизонт.
Шанувальникам Олександра Еллерта дуже сподобалося його незвичайне і сміливе фото, про яке вони написали в своїх коментарях.
"Спаситель Малібу","Я чомусь відразу про Мауглі згадала","Поки Ксюша на гойдалки, Саша визирає її з пальми", "А хтось висоти боявся...", "Мауглі", "Клас", "Фотограф тоооп", "Ух-ти, там що, еклери на пальмах ростуть?", "Саша, дуже круте фото!", "Мауглі відразу спливає в пам'яті!", "Людина-павук", "Ти сам туди забрався?", "Тарзан!", "Саня, ти ж висоти боїшся", - написали фоловери в соцмережі.
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