Актриса Ксенія Мішина і головна героїня шоу "Холостячка" поділилася новими кадрами відпочинку в Домінікані з Олександром Еллертом і дітьми
Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Мішина показала, як проводить час з коханим, його дочкою Елею і своїм сином Платоном.
Так, Ксенія показала, як Олександр підіймається на пальму.
"Наш тато вирішив залізти на пальму", - каже вона.
При цьому внизу у нього зібралася ціла група підтримки.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Незадоволений Ткач з "Квартал 95" закотив істерику дружині на курорті: "Віка, а чого ми, як дурні…»
Онучку Ющенка провалили на "Голос країни", розкрито подробиці, про які мовчать: "Це потрібно для…"
Пенсійний вік підвищать в Україні, дата і що ще зміниться: "з роботи прямо на цвинтар"
Скромницю Шоптенко з "Танців з зірками" не впізнати після маніпуляцій з обличчям: "Занадто..."
"Пап, ляшки тільки не обдери, будь ласка», - чути голос його дочки.
Але раптом він різко зістрибує з пальми і кричить. Виявилося, що на дереві була оса.
Після Еллерт вирішив похвалитися своїми акробатичними вміннями.
«Отже. Тріумф сили розуму над природою. Ця людина на гольф полях робить лунки", - коментує Мішина.
Також Ксенія показала, як вони годували місцевих птахів. При цьому одна з них так сильно вхопилася за запропоноване Елею частування, що дівчинка ледь не впала.
"Зараз вона тебе потягне", - почувся голос Еллерта за кадром.
Нагадаємо, коханий "Холостячки" Ксенії Мішиної Еллерт уявив себе Тарзаном, зважившись на відчайдушний крок: "Саня, ти ж боїшся"
Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина на відпочинку вибовкала всі секрети " Холостячки "Ірині Федишин: "все погано..."
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина показала постільні кадри з Олександром Еллертом в одних простирадлах: "улюблене..."