Актриса Ксенія Мішина і головна героїня шоу "Холостячка" поділилася новими кадрами відпочинку в Домінікані з Олександром Еллертом і дітьми

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Мішина показала, як проводить час з коханим, його дочкою Елею і своїм сином Платоном.

Так, Ксенія показала, як Олександр підіймається на пальму.

"Наш тато вирішив залізти на пальму", - каже вона.

При цьому внизу у нього зібралася ціла група підтримки.

"Пап, ляшки тільки не обдери, будь ласка», - чути голос його дочки.

Але раптом він різко зістрибує з пальми і кричить. Виявилося, що на дереві була оса.

Після Еллерт вирішив похвалитися своїми акробатичними вміннями.

«Отже. Тріумф сили розуму над природою. Ця людина на гольф полях робить лунки", - коментує Мішина.

Також Ксенія показала, як вони годували місцевих птахів. При цьому одна з них так сильно вхопилася за запропоноване Елею частування, що дівчинка ледь не впала.

"Зараз вона тебе потягне", - почувся голос Еллерта за кадром.

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