Актриса Ксения Мишина и главная героиня шоу "Холостячка" поделилась новыми кадрами отдыха в Доминикане с Александром Эллертом и детьми

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram Мишина показала, как проводит время с возлюбленным, его дочерью Элей и своим сыном Платоном.

Так, Ксения показала, как Александр взбирается на пальму.

«Наш папа решил залезть на пальму», - говорит она.

При этом внизу у него собралась целая группа поддержки.

«Пап, ляшки только не обдери, пожалуйста», - слышен голос его дочки.

Но вдруг он резко спрыгивает с пальмы и кричит. Оказалось, что на дереве была оса.

После Эллерт решил похвастаться своими акробатическими умениями.

«Итак. Триумф силы разума над природой. Этот человек на гольф полях делает лунки», - комментирует Мишина.

Также Ксения показала, как они кормили местных птиц. При этом одна из них так сильно ухватилась за предложенное Элей угощение, что девочка едва не упала.

«Сейчас она тебя утащит», - послышался голос Эллерта за кадром.

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