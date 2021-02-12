Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала, як відпочиває на Гаваях

На фото Келлі позує в крихітному бікіні, яке складалося переважно з ниточок. Зірка сиділа на пляжі поруч з двома чоловіками. Гейл залишила волосся розпущеним, повернувшись обличчям до камери. Модель хвалилася відпочинком на Гаваях, де вирішила зустріти захід. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Захід на Гаваях", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Цілі команди"," виглядає красиво", " красива пара. Хтось знайомий поруч з тобою!", "О, міс Гейл, Ви так чудово виглядаєте", "щасливчики", " цей захід сонця! Бажаю, щоб ми були там"," чудово, будь обережна, дівчинка", "виглядає приголомшливо, Хай живе хлопці", " Красиво! Але сонячний зимовий день у Стокгольмі не зовсім поганий! Зараз 10 і НД. Сніг виблискує, а іній схожий на крихітні діаманти на сонці! Ласкаво просимо додому в будь-який час!".

Ми писали, що відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret зробила селфі в дзеркалах.

Модель позувала в оточенні дзеркал, демонструючи форми у відображенні. Зірка зняла з себе верх і постала топлес, але при цьому додала знімку скромності - приховала оголений бюст руками.

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