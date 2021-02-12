Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно втратила батька, продовжує боротися зі стресом
Після втрати батька Настя заговорила про позитив, про важливість розвитку і почала активно говорити про своє навчання і показувати, як займається. Судячи з постів на фан-акаунтах, також Каменських продовжує знімати комічні ролики в Тік-струм, щоб відволіктися.
Одне з таких відео здивувало фанатів. У невеликому ролику Каменських вирішила показати, як танцює в простому спортивному костюмі і без макіяжу. Однак при цьому можна побачити, що на Насті перуку з довгими чорними локонами, а також шапка, частково його приховує.
Повеселившись на камеру, зірка злегка посміхнулася і покружляла в новому образі.
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"Я завжди вірю, що найважливіше - цінувати кожен момент. Кожен день помічати красу, бути вдячним за можливість жити в цьому світі, обіймати близьких, любити і відчувати, як люблять тебе», - написала Настя пару днів тому в Instagram.
Примітно, що зірка все частіше показує себе без прикрас.
Раніше Настя поділилася домашніми кадрами з застілля з близькими. У простій майці, без макіяжу і укладок, зірка позувала поруч з мамою, чоловіком і друзями.
"Настя, спасибі тобі«," шалено любимо, і дякуємо за все, що ви робите для нас», «дівчинка, душевна краса віє від тебе, щастя», «красуня брюнетка палить», «Настуся, ми тебе дуже любимо, щастя, любові тобі красиве Малятко❤, все завдяки тобі», - пишуть до коментарях під постами зірки.
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