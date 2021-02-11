Закутаний Плакидюк у снігах показала краси Карпат і похвалилася відривним відпочинком

"Рижака бестія" Соня Плакидюк, талановитий фотограф і суддя проєкту "Супер топмодель по-українськи" знову з'явилася на своїй сторінці в Instagram в обіймах снігу і красивих видів природи. Як повідомляє Politeka.net Плакидюк похвалилася видом з балкона готелю в якому святкувала своє 32-річчя.

Знаменитості пощастило потрапити в казкові Карпати, які вже кілька днів засинає снігом. Чарівні пейзажі дівчина показала шанувальникам і попрощалася з прекрасним місцем, який прихистив її з Дашею Астаф'євою.

Соня описала, як вони відпочивали, приймаючи "спа басейн, соляні кімнатки і сауну з панорамним вікном", і пообіцяла ще не раз повернутися в це чарівне місце. На прощання Соня розповіла, що вона їла на сніданок: "В мені - три невимовно смачні котлетки з грибами, а позаду - вид з нашого балкону".

Шанувальники кинулися навперебій оспівувати красу знаменитості, а також захопилися красі Карпат.

"Лялечка😍", "Казка😍 😍 😍 🔥","Розрив сердечка ❤ ️ красотуня!", "Бог мій мені б туди😂", "Ну а головна прикраса готелю Сонечка в свій день народження і її помічники!",- написали шанувальники. На фото відреагувала Даша Астаф'єва, залишивши сердечко під знімками.

Раніше Плакидюк показувала, як разом зі своєю зірковою подружкою Дашею Астаф'євою в Карпатах розважаються, вони відвідали місцеві сувенірні лавки і тир, а також винні базарчики. Плакидюк показала, як вони з Астаф'євою шукають пригоди на засніжених вуличках курорту.

Нагадаємо, що безбашенні Плакидюк і Астаф'єва пішли врознос на відпочинку і показали свої пригоди: "якщо ви дядько, зателефонуйте нам".

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