Кортні Кардаш'ян, відома американська модель, показала себе в нових рубінових кольорах

На фото Кортні позувала в спідниці і топі. Зірка стояла боком, показуючи вражаючий виріз до стегна. Модель спустила бретельки топа на плечі, а розгорнулася боком, захоплюючи розкішними формами. Наряд у дівчини був рубінового кольору, що додало образу особливої пристрасті. Про це пише Politeka.net з посиланням на астранічку знаменитості.

Фанати поставили понад 500 тисяч лайків і написали коментарі:

"Королева", "Люблю тебе, дитинко", "так, найкраща", "Ти виглядаєш приголомшливо", "Ух ти, моя єдина Кортні", "шалено красива", "Привіт, принцеса" ," я дуже сильно тебе люблю, Кортні"," ти повинна бути Моїм Валентином"," як ти можеш бути такою ідеальною"," Боже мій, ця жінка занадто ідеальна", посилаю любов з Республіки Котону-Бенін"," Один з твоїх кращих образів"," Червона королева", " хто ще побачив найкрасивішу дівчину на землі?".

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На знімках можна побачити, як Кім і Кортні Кардашьян купаються в морі. Красуні вирішили перепочити від плавання, вибравшись з води і продемонструвавши свої вражаючі фігури.

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