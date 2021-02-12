Співак Дмитро Монатік повеселив публіку кумедними кадрами - навіть сина залучив
Як передає Politeka.net, 34-річний артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому посміявся сам над собою (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Очевидно, Монатік, який щойно повернувся з Мальдів, ностальгує за спекотним літом в засніженій Україні. Тропічний рай йому навіть сниться.
Так, на перших секундах відео Монатік, в смугастій червоній футболці і купальних шортах, на тлі океану і зелених заростей стрибнув у блакитний басейн. Однак, насолодитися приємною водичкою йому не судилося. В кінці ролика, вже син Монатіка, впав обличчям у замет.
"Коли прокинувся після прекрасного сну... #реаліііііі️ї 😂💨❄️", - йдеться в підписі.
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Користувачам "зайшов" жарт Монатіка, про що вони поспішили повідомити в коментарях:
"як я тебе розумію )))"
"😂не таку реальність собі уявляла 😮"
"У мене постійно таке 👍 🏻 "
"Це ж я щоночі 😂"
"І смішно і сумно) 😂"
"Адже саме так я сьогодні і прокинулася 🙀"
"Геніально👏"
"Так реалії суворі"
"з поверненням в реальність👏"
Раніше ми розповідали, дружина Монатіка Ірина похвалилася в Instagram кадрами, як чоловік вчить їх молодшого сина плавати. Малюк в підводних окулярах старанно набирав повітря й пірнав під чуйним керівництвом батька, що стояв поруч у воді.
Кадрами розчулилися співак Володимир Дантес, телеведуча Леся Нікітюк, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" Ліліана та інші зірки, що поставили "лайки".
Нагадаємо, Монатік в трусах насмішив Дорофєєву і Брежнєву, відео яскравої витівки:»Ти такий класний".
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