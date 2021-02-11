Українська співачка Ірина Федишин показала кадри з відпочинку з сім'єю

Зірка з чоловіком і дітьми зараз знаходиться в Домініканській Республіці, пише Politeka.net. Артистка вирішила показати кілька кадрів свого відпочинку.

Відомо, що зірка вийшла заміж у 2006 році за Віталія Човника, з яким вони домоглися спільного фінансового успіху. Зараз подружня пара ростить двох синів - Юрія та Олега.

Ірина нерідко ділиться сімейними знімками. Цього разу зірка позувала у яскравому купальнику і шортиках, блиснувши стрункістю. Красуня присіла на пальму і посміхнулася. Поруч з нею знаходилося щасливе сімейство.

"Наші пригоди на острові Саона 😍 а їх там було чимало 🤪 згодом розповім😉", - написала артистка.

За дві години пост зібрав майже 3000 лайків і багато коментарів.

"Вау!😍 Красива сім'я, на красивому острові!", "Дужеее цікаво дізнатися про ваші пригоди)) 😍 з нетерпінням чекаємо України🤞 💕", "завжди рада послухати про будь-які ваші цікаві пригоди ️ ️ ви коли на Україні ??! Дуууже чекаємо вас❤️", " хороша сім'я ❤️", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Ірина Федишин народилася першого лютого 1987 року у Львові. З раннього дитинства вона співала: вже в три роки розважала гостей на сімейних святах, а потім і в дитячому садку, в 6-річному віці вела музичні концерти.

З віком Іра зміцнювалася в мрії підкорити велику сцену. В результаті участі в конкурсах принесли свої плоди і красуня прославилася в Україні.

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