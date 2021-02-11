Украинская певица Ирина Федишин показала кадры с отдыха с семьей

Звезда с мужем и детьми сейчас находится в Доминиканской Республике, пишет Politeka.net. Артистка решила показать несколько кадров своего отдыха.

Известно, что звезда вышла замуж в 2006 году за Виталия Човныка, с которым они добились совместного финансового успеха. Сейчас супружеская пара растит двоих сыновей – Юрия и Олега.

Ирина нередко делится семейными снимками. В этот раз звезда позировала в ярком купальнике и шортиках, сверкнув стройностью. Красотка присела на пальму и улыбнулась. Рядом с ней находилось счастливое семейство.

"Наши приключения на острове Саона 😍 А их там было немало 🤪 Впоследствии расскажу 😉", - написала артистка.

За два часа пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Вау!😍 Красивая семья, на красивом острове!", "Очень интересно узнать о ваших приключениях)) 😍 С нетерпением ждем Украины 🤞💕", "Всегда рада послушать о любые ваши интересные приключения 😍☺️ Вы когда на Украине ??! Ооочень ждем вас ❤️", "Хорошая семья ❤️ ", - написали пользователи сети.

Отметим, Ирина Федишин родилась первого февраля 1987 года во Львове. С раннего детства она пела: уже в три года развлекала гостей на семейных праздниках, а потом и в детском саду, в 6-летнем возрасте вела музыкальные концерты.

С возрастом Ира укреплялась в мечте покорить большую сцену. В результате участия в конкурсах принесли свои плоды и красотка прославилась в Украине.

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