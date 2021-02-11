Таня Брик, модель і переможниця "Супер Топ-модель по-українськи", показала, як займається в спортзалі

На фото Таня стояла в топі і штанях перед дзеркалом. Красуня в одній руці тримала телефон, на який знімала себе, а в другій руці - пляшку води. Волосся у Брик були зібрані в хвіст, а образ модель доповнила білими кросівками. Дівчина додала кілька роликів, в яких показала вправи, які виконує в спортзалі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Горіть сідниці ясно, щоб не згасло.

Улюблений мій комплекс для ягодічек)

Виконуємо 12-15 разів , 3 підходи; остання вправа делае 15-20 разів, 3 підходи.

Зберігай і пиши в коментарях який комплекс хочеш наступним!",- написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вогонь", " де такий костюмчик можна купити?", "Де знаходиться зал в якому ви займаєтеся?", "Круті вправи. Дякую за те, що поділилася", "наступне зніми будь ласка на живіт", "Спаасібо за Відео", "фігура вогонь", "зроби комплекс для преса, ну або для животика".

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