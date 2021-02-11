Відома українська телеведуча і модель Катя Осадча показала себе без макіяжу

Зірка нерідко демонструє себе без косметики, але цього разу Осадча показала і щось інше, пише Politeka.net.

Цього разу красуня постала, коли сиділа в машині. Катя одягла світлу шапочку і темну шубку. Модель була без макіяжу і вражала натуральною красою. Її красиві блакитні очі й легка посмішка - зовнішність така приваблива.

Потім Осадча навела камеру і показала що діється за вікном. На дорозі лежав сніг.

"Мете", - написала українська знаменитість.

За годину пост не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Варто відзначити, що, як і будь-яка інша зірка, Осадча ретельно доглядає за шкірою, тому ніколи не соромилася свого "голого" обличчя.

Головні принципи "свіжого" вигляду моделі: нормальний сон, здорове харчування, питний режим і продуманий адекватний догляд.

Катя завжди зволожує шкіру, не вибираючи антивікову косметику. За словами зірки, вона краще вибере якісний і дорогий догляд, ніж якусь річ.

Телеведуча вважає, що дорога косметика - це найкраща інвестиція в себе. В дорогу зірка рекомендує брати засіб для демакіяжу для очей / губ, очищуючий засіб - демакіяж для обличчя, очищувальну маску, щоб якісно усунути зі шкіри весь бруд і залишки косметики.

Перед перельотом на ніч зірка очищає шкіру від декоративної косметики, вмивається, тонізує і наносить зволожуючий крем з більш інтенсивним ефектом, а вранці ж проводить все той же ритуал без демакіяжу.

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