Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська порадувала новим рецептом

Зірка розповіла, як приготувати популярні американські ласощі - лаймовий пиріг зі швейцарською меренгою, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

"Сьогодні готуємо лаймовий пиріг з хрусткою пісочної основою і ніжною начинкою. Готується легко і швидко і створює гарний настрій, незалежно від погоди за вікном", - розповіла кулінар.

Інгредієнти:

200 г пісочного печива

20 г вершкового масла (82%)

200 г згущеного молока

100 г яєць

100 г крем-сиру

60 мл лаймового фрешу

цедра двох лаймів

Для швейцарської меренги:

60 г білка

40 г цукру

40 г цукрової пудри

Приготуйте основу для пирога. Для цього змішайте пісочну крихту, розтоплене вершкове масло, перемішайте. Викладіть масу в форму, утрамбуйте і сформуйте бортики.

Потім приготуйте начинку: змішайте згущене молоко, яйця і крем-сир. Натріть цедру лаймів, вичавіть сік з лаймів і прогрійте до ширяння. Пропустіть настій через сито і додайте до основної маси.

Зберіть пиріг (вилийте начинку на основу).

Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці (якщо є режим з обдувом) 25-30 хвилин.

Дайте пирогу охолонути, відправте в холодильник на 3-4 години.

Тим часом приготуйте швейцарську меренгу. Для цього змішайте білок, цукрову пудру і цукор. Поставте суміш на парову баню, прогрійте, щоб цукор розчинився. Збийте масу до стійких піків.

Перекладіть меренгу в кондитерський мішок з круглою насадкою діаметром 9 мм Отсадите меренгу по колу пирога. Ягоди обваляйте в декор-гелі, прикрасьте пиріг ягодами.

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