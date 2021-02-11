Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська порадувала новим рецептом
Зірка розповіла, як приготувати популярні американські ласощі - лаймовий пиріг зі швейцарською меренгою, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)
"Сьогодні готуємо лаймовий пиріг з хрусткою пісочної основою і ніжною начинкою. Готується легко і швидко і створює гарний настрій, незалежно від погоди за вікном", - розповіла кулінар.
Інгредієнти:
200 г пісочного печива
20 г вершкового масла (82%)
200 г згущеного молока
100 г яєць
100 г крем-сиру
60 мл лаймового фрешу
цедра двох лаймів
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Для швейцарської меренги:
60 г білка
40 г цукру
40 г цукрової пудри
Приготуйте основу для пирога. Для цього змішайте пісочну крихту, розтоплене вершкове масло, перемішайте. Викладіть масу в форму, утрамбуйте і сформуйте бортики.
Потім приготуйте начинку: змішайте згущене молоко, яйця і крем-сир. Натріть цедру лаймів, вичавіть сік з лаймів і прогрійте до ширяння. Пропустіть настій через сито і додайте до основної маси.
Зберіть пиріг (вилийте начинку на основу).
Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці (якщо є режим з обдувом) 25-30 хвилин.
Дайте пирогу охолонути, відправте в холодильник на 3-4 години.
Тим часом приготуйте швейцарську меренгу. Для цього змішайте білок, цукрову пудру і цукор. Поставте суміш на парову баню, прогрійте, щоб цукор розчинився. Збийте масу до стійких піків.
Перекладіть меренгу в кондитерський мішок з круглою насадкою діаметром 9 мм Отсадите меренгу по колу пирога. Ягоди обваляйте в декор-гелі, прикрасьте пиріг ягодами.
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