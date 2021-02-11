Українська співачка Тіна Кароль зробила нову заяву щодо скандалу з Олею Поляковою, яка назвала її "плакальницею на похоронах"

Коментар Тіна Кароль дала в ефірі однієї з українських радіостанцій, де говорила про свій новий трек"Скандал". Ведучий нагадав зірці про інцидент з Поляковою.

Кароль відреагувала досить стримано. Вона сказала, що хоче відпустити ситуацію і попросила не піднімати більше тему.

«Я взагалі вважаю, що є дно і ми взагалі не маємо права його пробивати. Адже ми спілкуємося з населенням України. Ти і я сидимо і говоримо на багатомільйонну аудиторію, телебачення наше теж, взрощіваем людей. Це наш "чорнозем". Що ми туди посіємо, то й пожнемо. Тому, давайте я зроблю вигляд, що все бачила, але буду сіяти тільки добро», - заявила співачка.

Як відомо, під час третього випуску шоу "Маска" Ольга Полякова назвала Тіну Кароль "відомою плакальниці на похоронах". А Настя Каменських у свою чергу посміялася з такою аналогією. В результаті спалахнув скандал.

Кароль відповіла Полякової, зазначивши, що та була права, адже вона і далі буде "плакати" по своєму чоловікові, а жити артистка буде заради сина Веніаміна.

Кароль також заявила, що"скандал тільки починається, тому що сильна". При цьому на даному відео у співачки був досить похмурий і заплаканий вигляд.

Після цього Полякова спробувала вибачитися за свої слова і записала відео, в якому пояснила, що "плакальниці" назвала Тіну виключно через її "сумний репертуар", а не через трагедію, яка сталася в її житті.

При цьому вона закликала монтажерів шоу вирізати сумнівні фрагменти, які можуть бити сприйняті неоднозначно.

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