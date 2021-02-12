Зірка показала, як добре відпочила з сім'єю

Українська співачка Ірина Федишин показала стрункі ніжки й розповіла про відпочинок з сім'єю

Зірка разом з чоловіком, Віталієм, і синами, Юрієм і Олегом, відпочивають в теплих краях, пише Politeka.net.

Красуня ділиться яскравими знімками і розповідає про те, як вона проводить час з сім'єю.

Цього разу Ірина постала в красивому літньому платті синього кольору. Крій вбрання дозволив розглянути й помилуватися стрункими ніжками блондинки. А білосніжна сіточка в районі декольте додала кадру якоїсь пікантності. Завершили образ блондинки великі сережки й стильні окуляри.

У пості Ірина розповіла про місто Каса-де-Кампо (Домінікана). За словами артистки, це місце художників і мільйонерів.

"Скажу чесно, коли я туди їхала, то не дуже була налаштована ходити й оглядати споруди. Але зупинка в цьому місті входила в екскурсійну програму пакетом. І коли ми почали гуляти цим містом, його краса й атмосфера просто заворожила", - написала співачка.

За словами Федишин, місто виявилося дуже красивим і затишним.

"Історичної цінності як такої не несе, але від прогулянки ним отримуєш справжнє естетичне задоволення", - поділилася враженнями артистка.

За годину пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів:

"Вау, красиве фото!😍 ", "У Вас такий костюмчик шикарний! З в'язаною вставкою!😍 ", "Дивовижна красуня 😍", " яка краса! 😍 😍 ", "Красуня❤️", "моє улюблене місце :) місце сили❤️", "там так класно !! Їздили туди на екскурсію ... попереду ще багато цікавого 🔥", " ви чудові !!".

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