Украинская певица Ирина Федишин показала стройные ножки и рассказала об отдыхе с семьей
Звезда вместе с мужем, Виталием, и сыновьями, Юрием и Олегом, отдыхают в теплых краях, пишет Politeka.net.
Красотка делится яркими снимками и рассказывает о том, как она проводит время с семьей.
В этот раз Ирина предстала в красивом летнем платье синего цвета. Крой наряда позволил рассмотреть и полюбоваться стройными ножками блондинки. А белоснежная сеточка в районе декольте прибавила кадру некой пикантности. Завершили образ блондинки крупные серьги и стильные очки.
В посте Ирина рассказала о городе Каса-де-Кампо (Доминикана). По словам артистки, это место художников и миллионеров.
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"Скажу честно, когда я туда ехала, то не очень была настроена ходить и осматривать сооружения. Но остановка в этом городе входила в экскурсионную программу пакетом. И когда мы начали гулять этим городом, его красота и атмосфера просто заворожила", - написала певица.
По словам Федишин, город оказался очень красивым и уютным.
"Исторической ценности как таковой не несет, но от прогулки ним получаешь настоящее эстетическое удовольствие", - поделилась впечатлениями артистка.
За час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев:
"Вау, красивое фото!😍", "У Вас такой костюмчик шикарный! С вязанной вставкой!😍", "Удивительная красавица 😍", "Какая красота! 😍😍", "Красотка ❤️", "Мое любимое место :) место силы ❤️", "Там так классно !! Ездили туда на экскурсию ... впереди еще много интересного 🔥", "Вы замечательные !!".
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