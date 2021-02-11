Співачка Надя Дорофєєва дала волю почуттям, збентеживши новими кадрами

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому похвалилася зимовими забавами (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Щаслива Надя, ніби вперше побачила сніг цього року. Дівчина з двома незвичайними міні-гульками на маківці, в теплому костюмі темно-зеленого кольору та в дутій синій курточці побешкетувала на снігу.

Дорофєєва вивалялася в заметах і, судячи, по її широкій посмішці, залишилася максимльно задоволена.

"Я звичайно злюся на пробки в місті і все таке ...) Але який же в цьому році красивий лютий 💔", - поділилася в підписі співачка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, розділивши радість з Надею:

"зимовий настрій прийшов..."

"Діснеївська снігова принцеса 💗"

"Не можу не погодитися) просто в кайф грати на вулиці❤️просто насолоджуватися цією красою ❤️"

"Радості повні штани 😻"

"Не захворій, малятко ❤️"

"Ти така справжня... непідроблена🤍"

"Ой, Надюшаа, ой красуня😍"

Раніше ми повідомляли, Дорофєєва збентежила витівкою у ванній. Боса артистка, в одному білому банному халатику, з косметичною маскою на обличчі, зібраним наверх волоссям і в милому обручі зі звірятками, влаштувала спекотні танці. Весь процес знімав її чоловік Володимир Дантес.

Дорофєєва не боялася здатися смішною через безглузді рухи, навпаки, отримувала кайф від танцю.

"Та що ви знаєте про стиль", - йдеться в підписі на кадрах.

Нагадаємо, змучений і роздягнений чоловік Дорофєєвої Дантес поділився своїм болем, кадри: "Просто треш..."

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва розридалася на "Голосі країни", розповівши про трагедію в родині: "Вибачте...."

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