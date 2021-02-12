Відома українська співачка Наталія Могилевська показала своє житло і вірного друга
Зірка розповіла про те, кого чекає в гості під час снігопаду, передає Politeka.net. Могилевська записала відповідне відео в сторіс Instagram.
На кадрах співачка позувала без косметики, застосувавши фільтр. Артистка одягла шапочку і чорну толстовку.
Виглядала співачка дуже свіжо і заряджала сміхом.
Наталя розповіла, що у неї вдома відключилося світло. Зараз на вулиці снігопад, а до неї їдуть музиканти для репетиції весняних концертів.
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"У мене пропало світло. Страшний снігопад, все замело. Напевно, будемо грати на каструлях", - розповіла Могилевська.
Зірка запропонувала пізніше заглянути в її сторіс і подивитися, як вони дуріють, а також попросила шанувальників ставити їй питання.
Варто відзначити, що під час запису відео, до зірки підійшов її вірний друг - чорний песик, якого зірка погладила.
Відео не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже такої можливості в сторіс немає.
Зазначимо, Наталія Могилевська народилася другого серпня 1975 року. З дитинства вона мріяла стати знаменитою вокалісткою. Майбутня зірка навчалася в Київському естрадно-цирковому училищі та Київському національному університеті культури і мистецтва.
У 1995 році співачка випустила свої перші хіти, які сподобалися глядачам, тому популярність артистки стала рости і зараз любов до неї не згасає.
Цієї весни Могилевська дає концерти по Україні.
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