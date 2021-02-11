"Все навколо здається гарніше, смачніше і краще"

Ведучий та автор тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров поділився своїми враженнями про відпочинок в райському куточку планети, який так облюбували наші селебріті

Як передає Politeka.net, 37-річний Комаров зробив новий пост у своєму мікроблозі в Instagram, супроводивши його яскравими фото і відео (щоб подивитися, проскрольте до кінця).

Ведучий розкрив "цінник" на житло. За його словами, всупереч стереотипам про "лакшері", на Мальдівах є не тільки приватні острови. Наприклад, найдешевше проживання - гестхауз - всього за 27-30 баксів на добу.

"А найдорожче - приватний острів Cheval Blank Private Island приблизно за півмільйона доларів на тиждень)) є вілли по 40 000 доларів на добу. Сніданок включений🤣 Ну а тепер статистика: найпопулярніші тури: від 1400 до 3000 доларів на тиждень. Є тури по 800, але вони менш популярні", - поділився Комаров.

Також він розповів, що можна підібрати відпочинок на будь-який смак: і з гучними вечірками, і з безлюдними пляжами. Сам Комаров похвалився відпочинком з дайвінгом.

"Найфантастичніше занурення було 1 січня, коли я був єдиним учасником групового туру)) я в зграї з тисяч риб, кількох акул і десятків скатів. Я закохався в Мальдіви. Нереальна атмосфера. Неповторна. Колір води, пейзажі - все це якось автоматично наповнює тебе гормонами радості. Все навколо здається гарніше, смачніше, краще, а запам'ятовується особливо", - не стримав емоцій захоплений Дмитро.

Варто відзначити, цього року багато хто з українських зірок "рвонув" на Мальдіви після нового року. Серед них, Оля Полякова з дочками, Настя Каменських з Потапом, Леся Нікітюк, Катерина Кухар з чоловіком і дітьми, Санта Дімопулос, Оля Фреймут зі своїми сім'ями - і це ще неповний список.

Нагадаємо, дружина Комарова з " Світ навиворіт "в костюмі показала фігуру в повний зріст:"красивіше, ніж ангели Victoria's Secret".

Як повідомляла Politeka, дружина Комарова з " Світу навиворіт "показала майстерність переодягання:" сьогодні знімаю...".