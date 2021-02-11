Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в майстерні

На фото зірка позувала в білому вбранні, який задерла з одного боку, показуючи свої трусики. Кумейко сміялася, а в руці тримала пензлик. Як можна зрозуміти, Анастасія позувала в майстерні, де вирішила зайнятися своїм хобі. Образ співачка доповнила яскравими прикрасами на руках і шиї. Про це мпишет Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мистецтво і діаманти одурманили думки", - написала зірка під фото.

Фанати поставили 800 лайків і написали коментарі:

"Нанусь", " яка ж ти вогняна. Люблю", "Вау, вогонь".

Ми писали, що відома українська співачка Анастасія Кумейко вразила шанувальників ефектним фото зі сміливим крупним планом.

Так, на фото співачку видно не повністю. Вона зафіксувала тільки нижню частину свого обличчя, плече і груди. Судячи по губах красуні, вона позує перед камерою без макіяжу. Волосся Кумейко вільно спадають на плечі, проте їх утримує масивний золотий ланцюжок на шиї співачки, яка стала головною родзинкою її образу.

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