Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька розкрила нові подробиці розлучення з Владом Кочатковим, у шлюбі з яким була 8 років
В ефірі "Сніданок з 1+1" Соломія зізналася, що рік намагалася врятувати свій шлюб, проте всі спроби виявилися марними. Відзначимо, що розлад в парі деякі запідозрили ще напередодні Нового року – тоді Соломія без чоловіка поїхала в США і Коста-Ріку.
У своєму зверненні до людей, які переживають схожу ситуацію і приречені зустріти День святого Валентина на самоті, телеведуча нагадала, що після розставання життя не закінчується і втрачати віру в щастя ні в якому разі не можна.
"Так задумано, я знаю. Якщо ви залишилися одні з розбитим серцем і душею, пам'ятайте, поруч з вами ваші друзі і близькі. Їх підтримка допомагає в такі моменти", - говорить Вітвіцька.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Київські комунальники придумали, як "відкосити" від прибирання снігу, відео: "Ніби всю ніч працювали"
Зірка "1+1" Таран показала себе без гриму, здивувавши зовнішністю в звичайному житті: "Ой, смішна!"
Груба Полякова образила Тіну Кароль до сліз, вибачення не допомогли: "Для мене Ольга більше не існує"
Тіна Кароль, яка втратила чоловіка, гідно відповіла Поляковій, яка назвала її "плакальницею": "Буду все життя..."
Зірка телеканалу "1 + 1" зізналася, що рік намагалася врятувати свій шлюб з Владом Кочатковим і сподівалася, що все ще можна виправити, і вони будуть щасливі. Подружжя разом відвідувало сімейного психолога, однак це не допомогло.
Соломія Вітвіцька уточнила, що рішення про розлучення вони з Владом прийняли разом, воно було виважене і свідоме.
"Рішення далося нам важко, але зараз ми вже спокійні", - зізналася ведуча ТСН.
Говорячи про їх з Владом відносинах зараз, Вітвіцька запевняє, що вони залишилися близькими людьми, між якими панує взаємоповага і любов.
"Ми любимо один одного по-своєму", - сказала Вітвіцька.
Про нові стосунки, за словами Вітвіцької, вона ще не думає, але вірить, що в майбутньому зустріне своє кохання.
У свою чергу українці в соцмережах шкодують, що шлюб Вітвіцької з Кочатковим розпався і діляться своїми історіями.
"А я три роки намагалася і толку! Якщо з двох хоч один нічого для шлюбу не робить, це утопія!", "Ми півроку собачилися і жили в різних кімнатах, роз'їхатися не могли! Дочки півтора року! А потім просто вчепилися в один одного і зрозуміли, що любимо дуже. І все!",- пишуть користувачі Instagram.
Нагадавши, днями Соломія Вітвіцька зізналася, що її шлюб з Владиславом Кочатковим розпався.
Як повідомляла Politeka, Соломія Вітвіцька рік приховувала проблеми в родині, а Новий Рік зустрічала вже вільною жінкою
Також Politeka писала, що Лідія Таран, Алла Мазур, Марічка Падалко та інші зірки "1+1" вразили зовнішністю поза ефіром