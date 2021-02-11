Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька розкрила нові подробиці розлучення з Владом Кочатковим, у шлюбі з яким була 8 років

В ефірі "Сніданок з 1+1" Соломія зізналася, що рік намагалася врятувати свій шлюб, проте всі спроби виявилися марними. Відзначимо, що розлад в парі деякі запідозрили ще напередодні Нового року – тоді Соломія без чоловіка поїхала в США і Коста-Ріку.

У своєму зверненні до людей, які переживають схожу ситуацію і приречені зустріти День святого Валентина на самоті, телеведуча нагадала, що після розставання життя не закінчується і втрачати віру в щастя ні в якому разі не можна.

"Так задумано, я знаю. Якщо ви залишилися одні з розбитим серцем і душею, пам'ятайте, поруч з вами ваші друзі і близькі. Їх підтримка допомагає в такі моменти", - говорить Вітвіцька.

Зірка телеканалу "1 + 1" зізналася, що рік намагалася врятувати свій шлюб з Владом Кочатковим і сподівалася, що все ще можна виправити, і вони будуть щасливі. Подружжя разом відвідувало сімейного психолога, однак це не допомогло.

Соломія Вітвіцька уточнила, що рішення про розлучення вони з Владом прийняли разом, воно було виважене і свідоме.

"Рішення далося нам важко, але зараз ми вже спокійні", - зізналася ведуча ТСН.

Говорячи про їх з Владом відносинах зараз, Вітвіцька запевняє, що вони залишилися близькими людьми, між якими панує взаємоповага і любов.

"Ми любимо один одного по-своєму", - сказала Вітвіцька.

Про нові стосунки, за словами Вітвіцької, вона ще не думає, але вірить, що в майбутньому зустріне своє кохання.

У свою чергу українці в соцмережах шкодують, що шлюб Вітвіцької з Кочатковим розпався і діляться своїми історіями.

"А я три роки намагалася і толку! Якщо з двох хоч один нічого для шлюбу не робить, це утопія!", "Ми півроку собачилися і жили в різних кімнатах, роз'їхатися не могли! Дочки півтора року! А потім просто вчепилися в один одного і зрозуміли, що любимо дуже. І все!",- пишуть користувачі Instagram.

Нагадавши, днями Соломія Вітвіцька зізналася, що її шлюб з Владиславом Кочатковим розпався.

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