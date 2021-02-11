Ведущая ТСН Соломия Витвицкая раскрыла новые подробности развода с Владом Кочатковым, в браке с которым была 8 лет

В эфире «Сніданок з 1+1» Соломия призналась, что год пыталась спасти свой брак, однако все попытки оказались тщетны. Отметим, что разлад в паре некоторые заподозрили еще в канун Нового года – тогда Соломия без мужа уехала в США и Коста-Рику.

В своем обращении к людям, которые переживают похожую ситуацию и обречены встретить День святого Валентина в одиночестве, телеведущая напомнила, что после расставания жизнь не заканчивается и терять веру в счастье ни в коему случае нельзя.

«Так задумано, я знаю. Если вы остались одни с разбитым сердцем и душой, помните, рядом с вами ваши друзья и близкие. Их поддержка помогает в такие моменты», - говорит Витвицкая.

Звезда телеканала «1+1» призналась, что год пыталась спасти свой брак с Владом Кочатковым и надеялась, что все еще можно исправить, и они будут счастливы. Супруги вместе посещали семейного психолога, однако это не помогло.

Соломия Витвицкая уточнила, что решение о разводе они с Владом приняли вместе, оно было взвешенное и сознательное.

«Решение далось нам тяжело, но сейчас мы уже спокойны», - призналась ведущая ТСН.

Говоря об их с Владом отношениях в настоящий момент, Витвицкая уверяет, что они остались близкими людьми, между которыми царит взаимоуважение и любовь.

«Мы любим друг друга по-своему», - сказала Витвицкая.

О новых отношениях, по словам Витвицкой, она еще не думает, но верит, что в будущем встретит свою любовь.

В свою очередь украинцы в соцсетях сожалеют, что брак Витвицкой с Кочатковым распался и делятся своими историями.

«А я три года пыталась и толку! Если из двух хоть один ничего для брака не делает, это утопия!», «Мы полгода собачились и жили в разных комнатах, разъехаться не могли! Дочери полтора года! А потом просто вцепились в друг друга и поняли, что любим очень. И все!», - пишут пользователи Инстаграм.

Напомним, на днях Соломия Витвицкая призналась, что ее брак с Владиславом Кочатковым распался.

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