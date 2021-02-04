Зірки одного з українських телеканалів знялися у цікавій фотосесії
Ми звикли бачити ведучих новин в досить скромних образах, але цього разу їх вирішили показати з іншого боку, пише Politeka.net.
Зірки телеканалу "1+1" Алла Мазур, Наталія Мосейчук, Соломія Вітвицька, Лідія Таран й Марічка Падалко взяли участь у зйомках у французькому стилі Аркур.
Зокрема, Мазур позувала в чорній, легкій, напівпрозорій сукні. Зірка одягла на голову капелюшок і посміхнулася. Ведуча з кокетством подивилася в сторону.
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Блондинка Лідія Таран вивела довгі стрілки на повіках. Зачіска з бантиком зробила образ романтичним.
Марічка Падалко одягла красиву сукню, завершивши образ великими сережками у вухах.
А ось як виглядали Соломія Вітвіцька та Наталія Мосейчук:
"Фотографії увійшли в колекційний фотоальбом "Аркур. Натхнення" зіркового фотографа Ростислава Ріпки, присвяченому жіночій красі і задуманий до 15-річчя творчої діяльності автора.
Гортай фотографії і пиши в коментарях, хто з ведучих тобі сподобався найбільше", - написали автори поста.
За чотири години пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
"👏всі чарівно красиві!!!!!!", "Найяскравіші зірки каналу! Здоров'я і вражаючих ефірів!", "Клааассссс❣️все все супер️️❤❤️"," У нас найкрасивіші і розумні ведучі!!", "Марічка Падалко-чарівна красуня !!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Як же Таран личать стрілки👍", "Фото просто заворожують", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, що Марічка Падалко пояснила противникам закону про мову його суть: "це велика проблема?"
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