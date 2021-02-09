Відома українська телеведуча Соломія Вітвицька вразила мережу відвертим зізнанням

Про це пише Рoliteka.net з посиланням на сторінку телеведучої в «Інстаграм».

Вітвицька розповіла, що розлучається з чоловіком Владиславом Кочатковим, який молодший за неї на вісім років.

«8 яскравих, шалених, добрих та таких різних років... За цей час ти став мені другом, але ми втратили "нас". "Розлучення" лише звучить жахливо, але відкриває нові шляхи, тож я обов'язково ще знайду тобі гарну дружину», - написала телеведуча.

Вітвицька підкреслила, що не збирається більше коментувати цю тему.

«Все інше залишиться між нами, серіалу та скандалів не буде, друзі та колеги, пробачте - це єдиний коментар на цю тему, рухаємось далі», - зазначила вона.

Користувачі мережі пишуть телеведучій слова підтримки та захоплюються її мудрістю в цій ситуації.

«Як мало аж настільки мудрих жінок», «Жаль😢 але все буде добре. Будь щаслива», «О, Боже, як шкода», «Люблю тебе❤ в тебе все попереду», «Це прикро... Але нехай кожен знайде своє щастя», «Сумна новина... Соля, бажаю тобі щастя», - пишуть у коментарях.

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