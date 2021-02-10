Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка приголомшила громадськість новиною про розлучення, зізналася, що проблеми у відносинах почалися більше року тому

Ведуча новин Соломія Вітвіцька оголосила про розрив з режисером Владом Кочатковим 9 лютого. Спершу вона заявляла, що не буде давати ніяких коментарів на цю тему, але потім все ж зважилася поділитися деякими подробицями в коментарі ТСН.

Вітвіцька розповіла, що на розлучення вони з Владом зважилися ще півроку тому, тому від розриву вона вже прийшла до тями. Як з'ясувалося, більше року подружжя намагалося врятувати шлюб, відвідуючи сімейного психолога, проте терапія не допомогла.

Ведуча також розповіла, що стала жити окремо від чоловіка у вересні минулого року, тоді вони подали документи на розлучення. А в грудні вже офіційно розлучилися.

"Це не свіже рішення, я переїхала ще у вересні. Влад допомагав перевозити речі. Розлучення отримали в кінці грудня", - розповіла Соломія Вітвіцька.

Відзначимо, багато хто запідозрив, що в шлюбі телеведучої щось не так ще під час її зимової поїздки в США. Але тоді Соломія Вітвіцька була ще не готова повідомляти про особисте.

"Новий рік зустрічала вже вільною жінкою", - зізналася вона зараз.

Схоже, тільки зараз вона змогла впоратися з переживаннями, і розповісти про те, що сталося. Соломія зазначила, що вони з Владом Кочатковим залишилися друзями і колегами, тому робити скандал зі свого розриву не будуть.

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