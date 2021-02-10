Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая огорошила общественность новостью о разводе, призналась, что проблемы в отношениях начались больше года назад

Ведущая новостей Соломия Витвицкая объявила о разрыве с режиссером Владом Кочатковым 9 февраля. Сперва она заявляла, что не будет давать никаких комментариев на эту тему, но потом все же решилась поделиться некоторыми подробностями в комментарии ТСН.

Витвицкая рассказала, что на развод они с Владом решились еще полгода назад, поэтому от разрыва она уже пришла в себя. Как выяснилось, больше года супруги пытались спасти брак, посещая семейного психолога, однако терапия не помогла.

Ведущая также рассказала, что стала жить отдельно от мужа в сентябре прошлого года, тогда они подали документы на развод. А в декабре уже официально развелись.

«Это не свежее решение, я переехала еще в сентябре. Влад помогал перевозить вещи. Развод получили в конце декабря», – рассказала Соломия Витвицкая.

Отметим, многие заподозрили, что в браке телеведущей что-то не так еще во время ее зимней поездки в США. Но тогда Соломия Витвицкая была еще не готова сообщать о личном.

"Новый год встречала уже свободной женщиной", - призналась она сейчас.

Похоже, только сейчас она смогла справиться с переживаниями, и рассказать о том, что произошло. Соломия отметила, что они с Владом Кочатковым остались друзьями и коллегами, поэтому делать скандал из своего разрыва не будут.

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