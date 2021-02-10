Лютий 2021 готує деяким знакам Зодіаку доленосну зустріч

Це може подарувати надійного, вірного, щирого супутника життя. І астрологи запевняють - це почуття буде взаємним.

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Лев

У тих, чиї відносини вже устоялися, можуть виникнути проблеми з другою половинкою. Астрологи радять не намагатися відстоювати свою правоту, краще вислухати претензії, а порозумітися пізніше. У самотніх же представників настають зміни на краще на любовному фронті.

Діва

Щоб не відштовхнути як потенційних партнерів, так і наявну у них другу половинку, варто відстежити свою поведінку і говорити собі "стоп" вчасно. Також не виключено, що найближчим часом чекає важлива зустріч, яка кардинально вплине на те, як складеться їх романтична доля. При цьому астрологи застерігають, що вони будуть імпульсивні у своїх вчинках.

Риби

Представники цього знаку Зодіака у відносинах чекає відносно спокійний тиждень. Спільні справи з другою половинкою дуже допоможуть зблизитися і подолати всі можливі кризові ситуації. У самотніх Риб очікується вельми цікавий розвиток подій у лютому, адже їм належить спробувати створити відносини.

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