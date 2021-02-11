Відома модель і дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко показала образ для важливої зустрічі

На фото Кучеренко позувала в брюках і піджаку, який вирішила розкрити. Як можна помітити, красуня під низ одягла напівпрозору кофтинку. Олександра стояла в будівлі Міносвіти біля стіни з цитатою Альберта Ейнштейна. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ми не можемо вирішувати наші проблеми на тому ж рівні мислення, який їх створив", - була написана легендарна фраза Фізика.

"Навіщо писати розумні цитати під постами? Якщо їх можна написати прямо на стіні... Міністерства освіти. Скоро в "33 за 3" - черговий чиновник відповість на мої 33 питання.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня", "топ", "Цитату не видно", "тільки дивно, чому цитати англійською мовою", "Ви виглядаєте дуже професійно і шановано".

Ми писали, що відома українська ведуча і дружина шоумена Дмитра Комарова Олександра Кучеренко показала добірку своїх найелегантніших образів у сукнях.

На фото Кучеренко позує в жіночних сукнях-футлярах, які ідеально підкреслюють її точену фігурку. Серед нарядів дві сукні спокусливого червоного кольору, ніжно-блакитний наряд зі зворушливою стрічкою на шиї, біле плаття з оригінальним корсетом і глибоким декольте, а також чорне плаття зі спокусливими напівпрозорими вставками на животі і руках.

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