Відома модель і дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко показала образ для важливої зустрічі
На фото Кучеренко позувала в брюках і піджаку, який вирішила розкрити. Як можна помітити, красуня під низ одягла напівпрозору кофтинку. Олександра стояла в будівлі Міносвіти біля стіни з цитатою Альберта Ейнштейна. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ми не можемо вирішувати наші проблеми на тому ж рівні мислення, який їх створив", - була написана легендарна фраза Фізика.
"Навіщо писати розумні цитати під постами? Якщо їх можна написати прямо на стіні... Міністерства освіти. Скоро в "33 за 3" - черговий чиновник відповість на мої 33 питання.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Красуня", "топ", "Цитату не видно", "тільки дивно, чому цитати англійською мовою", "Ви виглядаєте дуже професійно і шановано".
Ми писали, що відома українська ведуча і дружина шоумена Дмитра Комарова Олександра Кучеренко показала добірку своїх найелегантніших образів у сукнях.
На фото Кучеренко позує в жіночних сукнях-футлярах, які ідеально підкреслюють її точену фігурку. Серед нарядів дві сукні спокусливого червоного кольору, ніжно-блакитний наряд зі зворушливою стрічкою на шиї, біле плаття з оригінальним корсетом і глибоким декольте, а також чорне плаття зі спокусливими напівпрозорими вставками на животі і руках.
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