Відома українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею проекту "Холостячка", показала, як проводить відпустку

На кадрах Ксенія стояла на балконі і показувала погоду на курорті в Домініканській республіці. Як можна помітити, ззаду дівчини було дуже вітряно, Пальми ледве чинили опір поривам. Мішина була в топіку і джинсових шортиках, а образ доповнила стильними окулярами. Як виявилося, це подарунок був на 14 лютого від Олександра Еллерта, обранця актриси. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дорогі мої, Привіт. Погодка у нас сьогодні не оч, вітряно, але це краще, ніж 50 сантиметрів снігу", - сказала зірка в ролику.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже Ксенія викинула кадр в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Гарного відпочинку", "Нереально красива", "чарівна", "о, класна", "ніжки норм", "Чарівна", "ви прекрасна".

Ми писали, що Ксенія Мішина підкорила українців польотом на гойдалки.

На фото дівчина розгойдується на гойдалки, на висоті пташиного польоту. Неймовірно красивий вигляд зачарував фанатів Ксенії. На такий екстремальний політ не кожен наважиться, а Ксенія з посмішкою летить на висоті пташиного польоту абсолютно без страховки.

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