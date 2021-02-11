Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней проекта "Холостячка", показала, как проводит отпуск

На кадрах Ксения стояла на балконе и показывала погоду на курорте в Доминиканской республике. Как можно заметить, сзади девушки было очень ветрено, пальмы еле сопротивлялись порывам. Мишина была в топике и джинсовых шортиках, а образ дополнила стильными очками. Как оказалось, это подарок был на 14 февраля от Александра Эллерта, избранника актрисы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дорогие мои, привет. Погодка у нас сегодня не оч, ветрено, но это лучше, чем 50 сантиметров снега", - сказала звезда в ролике.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь Ксения выбросила кадр в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Хорошего отдыха", "Нереально красивая", "Прелестная", "О, классная", "Ножки норм", "Волшебная", "Вы прекрасная".

Мы писали, что Ксения Мишина покорила украинцев полетом на качели.

На фото девушка раскачивается на качели, на высоте птичьего полета. Невероятно красивый вид очаровал фанатов Ксении. На такой экстремальный полет не каждый осмелится, а Ксения с улыбкой летит на высоте птичего полета совершенно без страховки.

Напомним, возлюбленный "Холостячки" Мишиной Эллерт возомнил себя Тарзаном, решившись на отчаянный шаг

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Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина показала постельные кадры с Эллертом в одних простынях



