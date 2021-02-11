Христина Горняк, дружина Володимира Остапчука, показала, як проходить відпочинок на Мальдівах
На фото зірка позувала в рожевому бікіні, сидячи на підстилці на пляжі. Відомо, що Христина зараз відпочиває на Мальдівах і активно ділиться фотографіями з відпустки. Горняк доповнила образ стильними окулярами, а в руках тримала келих з шампанським. Поруч з дружиною Остапчука можна побачити цілу пляшку напою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Яке перше на думку спадає назва у вас до цієї фотографії?
За найцікавіше з мене подаруночок!
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Мішель Андраде застали в ліжку з Позитивом, ховалися недовго: "Потап і Настя раніше теж так…"
Дівчинка-копія Тіни Кароль підросла й стала ще красивішою, співачка в захваті: "Моя слабкість..."
Трагедія сталася з чоловіком у центрі Харкова біля метро: моторошне фото
Груба Полякова образила Тіну Кароль до сліз, вибачення не допомогли: "Для мене Ольга більше не існує"
Включайте фантазію", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Дивлюся на Ківі", "життя в задоволення", "життя вдалося", "Рай", "Мальдівська Діва", "під жарким сонцем, в гостях у вічного літа", "можу собі дозволити", "океанська любов", "насолода", "гармонія", "і тут Христина задумалася : Ех, Шкода що пахлаву тут не носять", "випиваю і не парюся що в Україні сніжна буря".
Ми писали, що нова дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк продовжує ділитися подробицями їхніх пригод на екзотичних Мальдівах.
Так, Христина в рожевій сукні з квітковим принтом спочатку постала йде по дерев'яному містку у водній частині готелю. Дівчина відразу попередила, чому сьогодні буде показувати себе тільки в правий профіль.
Нагадаємо, Остапчук показав, як отримує кайф на Мальдівах без дружини
А ще Politeka писала, що струнка дружина Остапчука блиснула ідеальними формами на Мальдівах, гаряче фото
Також Politeka повідомляла, що Остапчук приголомшив кадрами з акулами і летючими собаками, відпустка стає небезпечною