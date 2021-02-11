Катерина Осадча похвалилася своїм стоїчним характером в ідеальному молочному луці
Відома українська телеведуча Катерина Осадча похвалилася вишуканою сніжно-молочною сукнею, яку одягла на зйомки ефіру. Про це пише портал Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку знаменитості.
"Попри всі негаразди за вікном - зйомки за планом️️. Якісь півтори години, і ми на місці. А як ви добиралися сьогодні на роботу?",- написала знаменита ведуча під своєю фотографією.
Неймовірно ніжний образ підкреслять на фото поєднанням білого і молочного тонів, а також світлого волосся телеведучої, привернули увагу фанатів, яких у Катерини не мало. Армія шанувальників знаменитої ведучої становить понад 1,6 мільйона українців.
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У колонці коментарів фанати стали оспівувати красу зірки, а також ділитися своїм гірким досвідом "добирання" на роботу.
"Працюю вдома дистанційно 😍", "Який цікавий костюмчик у Вас! Комбінували кольори, та ще й фактури тканини!😍 Круто!🔥 Теж люблю шити цікаві моделі!", "Неймовірно красиво!", "Дуже красиво❤️❤️❤️".
За останній тиждень на значній частині України випало багато опадів, снігами завалило дороги, і всі, хто живе за містом, доводиться довго добиратися до місця роботи. У деяких регіонах через негоду школярів перевели на дистанційне навчання. Катя раніше розміщувала відео своєї радості погоді, в якому кружляла в захопленому танці.
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