Катерина Осадча похвалилася своїм стоїчним характером в ідеальному молочному луці

Відома українська телеведуча Катерина Осадча похвалилася вишуканою сніжно-молочною сукнею, яку одягла на зйомки ефіру. Про це пише портал Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку знаменитості.

"Попри всі негаразди за вікном - зйомки за планом️️. Якісь півтори години, і ми на місці. А як ви добиралися сьогодні на роботу?",- написала знаменита ведуча під своєю фотографією.

Неймовірно ніжний образ підкреслять на фото поєднанням білого і молочного тонів, а також світлого волосся телеведучої, привернули увагу фанатів, яких у Катерини не мало. Армія шанувальників знаменитої ведучої становить понад 1,6 мільйона українців.

У колонці коментарів фанати стали оспівувати красу зірки, а також ділитися своїм гірким досвідом "добирання" на роботу.

"Працюю вдома дистанційно 😍", "Який цікавий костюмчик у Вас! Комбінували кольори, та ще й фактури тканини!😍 Круто!🔥 Теж люблю шити цікаві моделі!", "Неймовірно красиво!", "Дуже красиво❤️❤️❤️".

За останній тиждень на значній частині України випало багато опадів, снігами завалило дороги, і всі, хто живе за містом, доводиться довго добиратися до місця роботи. У деяких регіонах через негоду школярів перевели на дистанційне навчання. Катя раніше розміщувала відео своєї радості погоді, в якому кружляла в захопленому танці.

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