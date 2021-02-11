Українська актриса Ольга Сумська похвалилася кулінарними здібностями

Зірка не тільки володіє великим акторським талантом, але також може похвалитися й іншими здібностями, пише Politeka.net.

Цього разу артистка опублікувала у своєму Instagram кадри того, як вона готує.

Відомо, що зараз артистка веде передачу "Смак дня" на одному з київських телеканалів. У кожній програмі актриса готує смачні страви, розповідаючи, скільки коштують продукти і як потім позбутися калорій.

Саме кадри зі зйомок нового випуску артистка показала у своєму сторіс.

Хазяйновита Ольга одягла жовту блузу, а також їй зробили гарну зачіску. Зірка завершила образ макіяжем з акцентом на очі. Здається, жоден чоловік не встоїть перед такою красивою господинею.

Артистка показала пельмені, які варяться в каструлі.

Актриса помішала їх, і показала, наскільки ідеальним у неї вийшло блюдо.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс зробити це у відкритому доступі неможливо.

Зазначимо, Ольга Сумська неодноразово зізнавалася, що любить готувати. За словами актриси, для неї кухня - це місце де можна творити чудеса.

Зірка розповіла, що у вісім років почала свої кулінарні експерименти, а в 15 - зварила свій перший борщ.

Рецепти артистка збирає давно і деякі навіть удосконалила. Крім того, зірка сама вигадує рецепти. Ольга займалася випуском власної кулінарної книги.

Нагадаємо, шикарна Сумська І Цимбалюк з "Кріпосної "показали, як приємно проводять час:" знову на..."

Як повідомляла Politeka, 54-річна Ольга Сумська в корсеті розбурхала пишним бюстом:»під такими можна і сховатися".

Також Politeka писала, що Ольга Сумська розтанула в компанії Горбунова і вусатого красеня: "Вау, голлівудський склад"