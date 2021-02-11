Украинская актриса Ольга Сумская похвасталась кулинарными способностями

Звезда не только обладает большим актерским талантом, но также может похвастаться и другими способностями, пишет Politeka.net.

В этот раз артистка опубликовала в своем Инстаграм кадры того, как она готовит.

Известно, что сейчас артистка ведет передачу "Смак дня" на одном из киевских телеканалов. В каждой программе актриса готовит вкусные блюда, рассказывая, сколько стоят продукты и как потом избавиться калорий.

Именно кадры со съемок нового выпуска артистка показала в своем сторис.

Хозяйственна Ольга надела желтую блузу, а также ей сделали идеальную прическу. Звезда завершила образ макияжем с акцентом на глаза. Кажется, ни один мужчина не устоит перед такой красивой хозяйкой.

Артистка показала пельмени, которые варятся в кастрюле.

Актриса помешала их, и показала, насколько идеальным у нее вышло блюдо.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сторис сделать это в открытом доступе невозможно.

Отметим, Ольга Сумская неоднократно признавалась, что любит готовить. По словам актрисы, для нее кухня - это место где можно творить чудеса.

Звезда рассказала, что в восемь лет начала свои кулинарные эксперименты, а в 15 - сварила свой первый борщ.

Рецепты артистка собирает давно и некоторые даже усовершенствовала. Кроме того, звезда сама выдумывает рецепты. Ольга занималась выпуском собственной кулинарной книги.

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