Відома українська актриса і модель Ольга Куриленко, дівчина Джеймса Бонда, вирішила згадати часи своєї молодості

Артистка порадувала своїх шанувальників цікавим "спогадом", пише Politeka.net.

Зірка опублікувала знімок, на якому постала в блакитній блузі на тонких бретельках. Наряд мав глибоке декольте, що надавало образу особливої пікантності.

З великого вирізу показався пишний бюст без білизни. А акуратний ланцюжок на шиї блищав і послужив відмінним акцентом.

Макіяж з блакитними тінями і пухкими губами завершив ніжний образ, як і завиті локони.

Модель дивилася в камеру і посміхнулася.

Всього за десять хвилин пост зібрав понад 1,5 тисячі лайків і багато коментарів.

"Уті божечки!😍 ", "Ви чарівні 🔥", "Вау, прекрасна", " чому ми досі не одружені?", "Не заперечуєш, якщо я намалюю твій портрет?", "Думаю, ти була справжньою серцеїдкою в юному віці","подобається це", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Куриленко народилася 14 листопада 1979 року в українському Бердянську.

Зірка росла в небагатій сім'ї. Мама на канікулах намагалася вивозити дочку на екскурсії в Москві. Так, одного разу обидві натрапили на жінку-скаута міжнародного модельного агентства.

В результаті життя Ольги докорінно змінилося. Вона стала будувати кар'єру в модельному бізнесі, а потім почала зніматися у фільмах.

Ольга Куриленко дебютувала в кіно у 2001 році у багатосерійній стрічці "Ларго".

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