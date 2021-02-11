Відома українська актриса і модель Ольга Куриленко, дівчина Джеймса Бонда, вирішила згадати часи своєї молодості
Артистка порадувала своїх шанувальників цікавим "спогадом", пише Politeka.net.
Зірка опублікувала знімок, на якому постала в блакитній блузі на тонких бретельках. Наряд мав глибоке декольте, що надавало образу особливої пікантності.
З великого вирізу показався пишний бюст без білизни. А акуратний ланцюжок на шиї блищав і послужив відмінним акцентом.
Макіяж з блакитними тінями і пухкими губами завершив ніжний образ, як і завиті локони.
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Модель дивилася в камеру і посміхнулася.
Всього за десять хвилин пост зібрав понад 1,5 тисячі лайків і багато коментарів.
"Уті божечки!😍 ", "Ви чарівні 🔥", "Вау, прекрасна", " чому ми досі не одружені?", "Не заперечуєш, якщо я намалюю твій портрет?", "Думаю, ти була справжньою серцеїдкою в юному віці","подобається це", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ольга Куриленко народилася 14 листопада 1979 року в українському Бердянську.
Зірка росла в небагатій сім'ї. Мама на канікулах намагалася вивозити дочку на екскурсії в Москві. Так, одного разу обидві натрапили на жінку-скаута міжнародного модельного агентства.
В результаті життя Ольги докорінно змінилося. Вона стала будувати кар'єру в модельному бізнесі, а потім почала зніматися у фільмах.
Ольга Куриленко дебютувала в кіно у 2001 році у багатосерійній стрічці "Ларго".
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