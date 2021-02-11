Українські актори Дар'я Петрожицька і Станіслав Боклан з'явилися в компанії режисера Андрія Яковлєва

Зірка серіалу "Папік" розповіла про важливу подію на знімальному майданчику, пише Politeka.net.

Артисти Петрожицька і Боклан полюбилися глядачам за ролями у зазначеній комедії, яка розповідає про літнього чоловіка, що "приворожив" молоду красуню.

У новому пості в Instagram артистка розповіла, що був завершений знімальний процес другого сезону серіалу.

У кадрі Дарина позувала в синьому костюмі - жакеті і міні-шортах. Білосніжна маєчка з декольте прекрасно підходила до образу. Красуня посміхалася, гладячи в камеру в окулярах.

"Ось і все🤍 вчора відсвяткували шапку #папік2 це був найпрекрасніший час!це назавжди !!! @kvartal95official Дякую за все✌ 🏻 🤍 ✌ 🏻", - написала Дарина.

За годину пост зібрав понад 15 тисяч лайків і багато коментарів:

"Дуже чекаю виходу!!!😍 ", "Такі рейтинги будуть, що ще на 10 сезонів вистачить ❤ ️ чекаємо!🤟 ", "Ваууу чекаємо виходу 2-го сезону🔥❤️❤️❤️", "👏👏👏👏коли прем'єра?", "Серіал папік кращий😍привіт з рф,кавказ)", "для щастя потрібно малого, аби ти була щаслива і здорова 💗 💗 💗 мій космос", "чекаю 2 сезон, серіал Топ, посмішка Дар'ї теж😁 😁 😁 😁", "сподіваємося,що папік теж знайде свою любов і справа закінчиться весіллям))😍", "урааааа нарешті, чекаємо прем'єрку,сподіваюся я себе побачу😍 😍 😍 😍", "папік коріння пустив)))", "режим Ждуна активований.❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Чудовий союз🔥".

Нагадавши, Петрожицька з "папіка" і " Голос країни "в коротких шортах дала жару на яхті:" Дашенька, ви Кльові і без..."

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